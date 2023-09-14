للمرة الثانية.. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية بريف حماة

عاودت إسرائيل لاستهداف المناطق السورية للمرة الثانية خلال ساعات من الأربعاء، ودوت انفجارات في وقت متأخر في ريف حماة نتيجة استهدف مركز البحوث العلمية في جبل قرية تقسيس بريف حماة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل استهدفت ريف طرطوس، مشيرا الى أن شاحنات لـ"حزب الله" اللبناني، دخلت سوريا قادمة من المعابر غير الشرعية مع لبنان، مساء الثلاثاء، ووصلت الشاحنات إلى مستودعات ضمن قاعدة لـ"الدفاع الجوي" قرب قريتي الجماسة- دير الحجر في ريف طرطوس، التي يستخدمها الحزب لتجميع الأسلحة ونقلها إلى الجانب اللبناني، في حين استهدفت إسرائيل تلك المستودعات.

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ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 عسكريين، 2 من الجنسية السورية، والثالث لا يزال مجهول الهوية، نتيجة الضربات الإسرائيلية.

كما أصيب 8 آخرين بينهم 5 ضباط من الدفاع الجوي، نتيجة استهداف قاعدة الدفاع الجوي في قرية كرتو تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومتر.

يشار إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ28 للأراضي السورية، منذ مطلع العام 2023.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 28 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 21 منها جوية و7 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 66 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 64 من العسكريين بالإضافة لإصابة 77 آخرين منهم بجراح متفاوتة.