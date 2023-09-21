اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من هضبة الجولان المحتل (فرانس برس)

دبابة إسرائيلية تطلق النار على الأراضي السورية من الجولان المحتلة

الدبابات استهدفت بنى تحتية عسكرية "أقيمت "في عين التينة، على جبل حرمون"

مجدل شمس - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلقت دبابة إسرائيلية متمركزة في هضبة الجولان، التي تحتلها الدولة العبرية، النار بعد ظهر الخميس في اتجاه الأراضي السورية على الجانب الآخر من خط فض الاشتباك، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وشاهد مراسل فرانس برس في مجدل شمس، القرية الدرزية الواقعة في الجزء الذي احتلته وضمته إسرائيل من هضبة الجولان السورية، دبابة تطلق قذيفتين بعدما سمع ثلاثة انفجارات قرابة الساعة 16,45 (13,45 ت.غ).

الرئيس بشار الأسد يزور الصين.. وإعمار سوريا على طاولة البحث     سوريا سوريا والأسد الرئيس بشار الأسد يزور الصين.. وإعمار سوريا على طاولة البحث    
مادة اعلانية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "دبابات (إسرائيلية) استهدفت بنى تحتية عسكرية" أقيمت "في عين التينة، على جبل حرمون" في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك العام 1974 بين إسرائيل وسوريا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترافق فريق إغاثة ميداني بين قمم سلسلة جبال الأطلس العربية ترافق فريق إغاثة ميداني بين قمم سلسلة جبال الأطلس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط