دبابة إسرائيلية تطلق النار على الأراضي السورية من الجولان المحتلة

أطلقت دبابة إسرائيلية متمركزة في هضبة الجولان، التي تحتلها الدولة العبرية، النار بعد ظهر الخميس في اتجاه الأراضي السورية على الجانب الآخر من خط فض الاشتباك، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وشاهد مراسل فرانس برس في مجدل شمس، القرية الدرزية الواقعة في الجزء الذي احتلته وضمته إسرائيل من هضبة الجولان السورية، دبابة تطلق قذيفتين بعدما سمع ثلاثة انفجارات قرابة الساعة 16,45 (13,45 ت.غ).

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "دبابات (إسرائيلية) استهدفت بنى تحتية عسكرية" أقيمت "في عين التينة، على جبل حرمون" في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك العام 1974 بين إسرائيل وسوريا.