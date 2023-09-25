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داعش سوريا - تعبيرية خاص العربية نت

أميركا: اعتقال مسؤول العمليات والتسهيلات في داعش بسوريا

دبي - العربية.نت
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين، أن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم داعش بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سوريا، يوم السبت.

سوريا.. التحالف الدولي يعتقل قيادييْن من داعش شمالي الحسكة سوريا سوريا.. التحالف الدولي يعتقل قيادييْن من داعش شمالي الحسكة

وقالت في بيان "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة".

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كما أضافت "تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".

وقال تروي جارلوك، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية "إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم الدولة الإسلامية مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".

كما أضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.

أحد المعتقلين عراقي الجنسية والآخر سوري

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، أمس الأحد، بأن التحالف الدولي ضد داعش اعتقل قياديين اثنين بالتنظيم في شمال شرق سوريا، وذكر أن اعتقال القياديين تم خلال عملية إنزال جوي على قرية قرب مدينة رأس العين شمالي الحسكة.

ونقل المرصد عن مصادر قولها، إن أحد المعتقلين عراقي الجنسية والآخر سوري.

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