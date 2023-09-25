أميركا: اعتقال مسؤول العمليات والتسهيلات في داعش بسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين، أن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم داعش بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سوريا، يوم السبت.

وقالت في بيان "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة".

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كما أضافت "تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".

وقال تروي جارلوك، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية "إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم الدولة الإسلامية مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".

كما أضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.

أحد المعتقلين عراقي الجنسية والآخر سوري

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، أمس الأحد، بأن التحالف الدولي ضد داعش اعتقل قياديين اثنين بالتنظيم في شمال شرق سوريا، وذكر أن اعتقال القياديين تم خلال عملية إنزال جوي على قرية قرب مدينة رأس العين شمالي الحسكة.

ونقل المرصد عن مصادر قولها، إن أحد المعتقلين عراقي الجنسية والآخر سوري.