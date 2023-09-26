الشرطة تداهم مباني بأنحاء ألمانيا بحثاً عن سوريين دخلوا خلسة

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة في ألمانيا عثرت على أكثر من 100 مواطن سوري داخل شقق ومبان أخرى تم تفتيشها، اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بتهريب المهاجرين المشتبه بهم.

وقام أكثر من 350 من رجال الشرطة الفيدرالية الألمانية بتفتيش المواقع كجزء من التحقيق.

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وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن السوريين جاؤوا إلى ألمانيا دون أن يحملوا وثائق إقامة قانونية.

ونفذت الشرطة خمسة أوامر اعتقال، ثلاثة منها في مدينة شتاده الشمالية، واثنتان في غلادبيك الواقعة في غرب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء إن المعتقلين الخمسة جميعهم من طالبي اللجوء السوريين الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا. وكان على المهاجرين السوريين دفع ما بين ثلاثة إلى سبعة آلاف يورو (3170-7400 دولار) لتهريبهم إلى ألمانيا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن المشتبه بهم اشتروا بعد ذلك الذهب بالمال.

وذكرت وكالة الأنباء أن الشرطة الفيدرالية أمرت بتنفيذ المداهمات في مطار فرانكفورت للاشتباه في وجود عصابات وتهريب تجاري للأجانب. وأضافت الوكالة أن المداهمات تركزت على مدن وبلدات في شمال وغرب ألمانيا وأيضا في بافاريا في الجنوب.