المرصد السوري: مقتل 25 وإصابة 42 في اشتباكات بدير الزور
الهدوء الحذر عاد إلى قرى وبلدات ريف دير الزور، بعد استعادة (قسد) السيطرة على بلدة ذيبان
وضع القراءة
100% حجم الخط
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين مسلحين محليين وميليشيات قادمة من منطقة غرب الفرات إلى 25 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 42.
وقال المرصد اليوم الثلاثاء إن القتلى هم 21 من المسلحين المحليين، وثلاثة من أفراد قوات سوريا الديمقراطية، وسيدة واحدة.
مادة اعلانية
وأشار إلى أن "الهدوء الحذر" عاد إلى قرى وبلدات ريف دير الزور، بعد استعادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) السيطرة على بلدة ذيبان المقابلة للميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات.
وانتشرت قوات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي شهدت اشتباكات يوم أمس وهجمات للمسلحين المحليين على مواقع عسكرية وحواجز في حوايج ذيبان والطيانة بريف دير الزور.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
وفاة 1300 على الأقل جوعا في تيغراي الإثيوبية منذ وقف إطلاق النارخلصت دراسة أجرتها السلطات الصحية المحلية وجامعة مدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي، إلى أن الجوع أصبح الآن "السبب الرئيس في حالات الوفاة بتيغراي" العرب والعالم
-
أولينا زيلينسكي تدلي باعترافات صادمة حول زوجها وعلاقتها بهكما اعترفت زيلينسكايا في مقابلة لها مع الصحافيين الأميركيين بأنها لم تدعم بشكل كامل ترشيح زوجها خلال مشاركته الأولى في الانتخابات الرئاسية العرب والعالم
-
السوداني: داعش لا يمثل تهديدا للعراق ولا ضرورة لوجود التحالف الدولي لمواجهتهتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا في مواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا تحت اسم (عملية العزم الصلب) بقيادة الجنرال ماثيو ماكفارلين العراق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية