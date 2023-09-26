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قسد تعلن السيطرة على بلدة ذيبان أكبر معاقل مسلحي العشائر العربية

المرصد السوري: مقتل 25 وإصابة 42 في اشتباكات بدير الزور

الهدوء الحذر عاد إلى قرى وبلدات ريف دير الزور، بعد استعادة (قسد) السيطرة على بلدة ذيبان

العربية.نت
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين مسلحين محليين وميليشيات قادمة من منطقة غرب الفرات إلى 25 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 42.

وقال المرصد اليوم الثلاثاء إن القتلى هم 21 من المسلحين المحليين، وثلاثة من أفراد قوات سوريا الديمقراطية، وسيدة واحدة.

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وأشار إلى أن "الهدوء الحذر" عاد إلى قرى وبلدات ريف دير الزور، بعد استعادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) السيطرة على بلدة ذيبان المقابلة للميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات.

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وانتشرت قوات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي شهدت اشتباكات يوم أمس وهجمات للمسلحين المحليين على مواقع عسكرية وحواجز في حوايج ذيبان والطيانة بريف دير الزور.

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