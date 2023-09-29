زعيم داعش الجديد؟.. إنزال ليلي بالرقة يصطاد مسؤولاً حياً

لا تزال الغارات الأميركية وعمليات الإنزال نشطة في الشمال السوري بحثاً عن أي فلول لتنظيم داعش الإرهابي.

نازح من حلب

فبعدما أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة الاثنين الماضي، أن قواتها ألقت القبض على مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش أبو هليل الفدعاني بعد غارة بطائرة هليكوبتر، نفذت عملية أخرى.

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فقد كشف سكان محليون خلال الساعات الماضية، أن طائرات الهليكوبتر أنزلت جنوداً في موقع مزرعة ضمن قرية ربيعة بريف الرقة شمال سوريا، يعتقد أنها تستضيف "خلية قيادية" تابعة لتنظيم داعش، وفقاً لمتخصص الجماعات الإرهابية شارلز لستر.

وأضاف الباحث عبر حسابه الرسمي في X اليوم الجمعة، أن عدة مروحيات أميركية بين الطبقة والرقة والمزرعة قد نفّذت غارات خلال الساعة الماضية.

وبينما أكد أن الهدف غير معروف، أفاد بتردد شائعات مؤخرا عن وجود زعيم داعش الجديد "أبو حفص" في تلك المناطق.

وأضاف أن السكان المحليين قد أشاروا إلى أن رجلاً، يُعرف محليًا بأنه نازح من حلب، قد تم القبض عليه حياً من قبل القوات الخاصة الأميركية، كما تم نقله بطائرة هليكوبتر خلال غارة الليلة، دون مزيد من التفاصيل عن هويته.

Update from #Raqqa — locals say one man, known locally as a displaced person from #Aleppo, was captured alive by U.S. special forces and taken away by helicopter during tonight’s raid.



No more on his ID. pic.twitter.com/4pvv0PJRxw — Charles Lister (@Charles_Lister) September 29, 2023

خلايا نائمة

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي كان أكد في أغسطس/آب الماضي، مقتل زعيمه أبو الحسين الحسيني القريشي، معلناً تعيين أبو حفص الهاشمي القريشي خلفا له.

كما لم يقدم داعش حينها تفاصيل أخرى عن الزعيم الجديد.

تأتي هذه التعينات بعد مقتل مؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في سوريا في عام 2019، ليتولى بعده أبو الحسين الحسيني القريشي السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 حتى مقتله في سوريا أيضا.

ويواصل مقاتلو التنظيم شن هجمات متمردة في سوريا والعراق، بعدما اختبأت خلايا نايمة منهم السنوات الأخيرة ضمن مناطق نائية في كلا البلدين، عقب هزيمة التنظيم.

في حين لا يزال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات ضده.