بعدما فقدوا في كارثة درنة.. ممثلة شهيرة تعلن وفاة أقاربها

بعد مرور أكثر من أسبوعين على فقدانهم إثر الفيضانات التي اجتاحت درنة الليبية وأغرقتها، أعلنت الممثلة السورية مها المصري وفاة 7 من أفراد عائلتها في المدينة المنكوبة، وذلك بعد أن أمضت ليال طويلة في انتظار أي جديد يقودها إلى الاطمئنان عليهم.

وكتبت الفنانة الشهيرة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخد، وكل شيء بقضاء رب العالمين، ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة".

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كما دعت لشقيقتها بالصبر، وكتبت "الله يصبر قلبك يا حبيبتي أنتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة الله يبرد قلبك وينزل عليكي السكينة والرضا بقضاء الله مصابنا واحد يا حبيبتي ونحتسبهم من الشهداء".

كذلك، توجهت بالشكر لكل من ساندها ومن وقف إلى جوار الشعب الليبي.

مناشدة

وكانت مها المصري قد أعلنت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي فقدان ابن شقيقتها وعائلته جراء فيضان درنة، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك "ابن أختي وزوجته وأولاده مفقودون في درنة، سكان المدينة القديمة"، وناشدت متابعيها البحث عنهم في المدن المجاورة والمستشفيات.

كما أكدت شقيقتها الممثلة سلمى المصري أن فتح الله منصف ابن شقيقتهما سوسن (المتزوجة من ليبي منذ حوالي 44 عاما ويعيشون في مدينة درنة) وزوجته وأبناءه الخمسة في عداد المفقودين، وكشفت أن آخر اتصال بينهم كان قبل الإعصار بنصف ساعة.

يذكر أن سكان درنة وعدة مناطق في شرق ليبيا عاشوا في 10 سبتمبر الماضي مأساة بعد أن تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.