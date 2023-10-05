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فيديو متداول للهجوم الدموي على الكلية العسكرية في حمص

يظهر الفيديو حالة الهلع بين الحاضرين في حفل تخريج ضباط في المحافظة وأشخاصاً مصابين ينزفون دماً

العربية.نت
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، فيديو قيل إنه للحظات الأولى من استهداف الكلية الحربية في مدينة حمص السورية من قبل طائرة مسيرة مجهولة المصدر.

ويظهر الفيديو حالة الهلع بين الحاضرين في حفل تخريج ضباط في المحافظة وأشخاصا مصابين ينزفون دماً.

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كما انتشر مقطع فيديو آخر يظهر العدد الكبير الذي سقط بين قتيل وجريح في الكلية الحربية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع عدد قتلى استهداف كلية عسكرية في حمص وسط سوريا إلى 100 قتيل.

وأضاف المرصد أن حالات الإصابات تجاوزت مئة وثمانين شخصاً، بعد أن تم استهداف الكلية بهجوم طائرات مسيّرة.

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 112 سوريا سوريا والأسد ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 112

وقال التلفزيون السوري إن الهجوم وقع عقب انتهاء حفل تخريج ضباط في المحافظة، فيما ذكرت وزارة الدفاع السورية أن تنظيمات إرهابية مسلحة هي من هاجمت الكلية العسكرية في حمص.

وأعلنت الحكومة السورية، الخميس، الحداد لمدة 3 أيام بعد استهداف الكلية الحربية السورية، وتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

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