فيديو متداول للهجوم الدموي على الكلية العسكرية في حمص

#حمص



مقطع مصور جديد يظهر العدد الكبير الذي سقط بين قتيل وجريح في الكلية الحربية. pic.twitter.com/R8J9X4jIOp — Akkad Aljbal (@aljbalakad93) October 5, 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، فيديو قيل إنه للحظات الأولى من استهداف الكلية الحربية في مدينة حمص السورية من قبل طائرة مسيرة مجهولة المصدر.

ويظهر الفيديو حالة الهلع بين الحاضرين في حفل تخريج ضباط في المحافظة وأشخاصا مصابين ينزفون دماً.

#حمص



مقطع فيديو متداول يظهر اللحظات الأولى من استهداف الكلية الحربية في مدينة #حمص من قبل طائرة مسيرة مجهولة المصدر. pic.twitter.com/dugzf47Gkc — Akkad Aljbal (@aljbalakad93) October 5, 2023

مادة اعلانية

كما انتشر مقطع فيديو آخر يظهر العدد الكبير الذي سقط بين قتيل وجريح في الكلية الحربية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع عدد قتلى استهداف كلية عسكرية في حمص وسط سوريا إلى 100 قتيل.

وأضاف المرصد أن حالات الإصابات تجاوزت مئة وثمانين شخصاً، بعد أن تم استهداف الكلية بهجوم طائرات مسيّرة.

وقال التلفزيون السوري إن الهجوم وقع عقب انتهاء حفل تخريج ضباط في المحافظة، فيما ذكرت وزارة الدفاع السورية أن تنظيمات إرهابية مسلحة هي من هاجمت الكلية العسكرية في حمص.

وأعلنت الحكومة السورية، الخميس، الحداد لمدة 3 أيام بعد استهداف الكلية الحربية السورية، وتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.