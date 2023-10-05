مسؤولان: أميركا أسقطت طائرة مسيرة تركية في سوريا
الولايات المتحدة أجرت عدة مكالمات مع المسؤولين الأتراك لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأميركية
قال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-16 أسقطت طائرة تركية مسيرة كانت تعمل بالقرب من القوات الأميركية في سوريا.
وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة أجرت عدة مكالمات مع المسؤولين الأتراك لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأميركية.
بدوره، قال مصدر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن الطائرة بدون طيار التركية أسقطت بعد أن اعتبرت تهديداً للقوات الأميركية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر في وقت سابق، أن مسيرة تركية أسقطت بسوريا.
صور متداولة لإسقاط مسيرة تركية فوق #سوريا من قبل مقاتلة أميركية #العربية pic.twitter.com/2CTChJq0HR— العربية (@AlArabiya) October 5, 2023
وأكد متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الأكبر للولايات المتحدة في الحملة المستمرة لإضعاف وتدمير تنظيم داعش، أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار لكنه لم يحدد مكان أو من قام بذلك. ولم يعلق البنتاغون على الحادث حتى الآن.
ونفت مصادر بوزارة الدفاع التركية هذا الادعاء لوسائل الإعلام التركية، قائلةً إنه لم يتم تدمير أي طائرات بدون طيار تابعة للجيش التركي.
من جهته، قال صالح مسلم، الرئيس المشارك لحزب الوحدة الديمقراطي، الذي يتقاسم السلطة في الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا، لموقع "المونيتور" إن طائرة بدون طيار تم إسقاطها بالقرب من تل بدر، التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال شرق مدينة الحسكة.
وقال مسلم إنه من غير الواضح ما إذا كانت قوات التحالف أو القوات المحلية هي التي أسقطت الطائرة بدون طيار. وأوضح مسلم: "إذا أسقطها التحالف، فإن ذلك كان لتحذير تركيا من أنها ذهبت بعيداً وتعرض قواتها للخطر".
وجاءت هذه التقارير في الوقت الذي قصفت فيه القوات التركية منشآت اقتصادية استراتيجية اليوم في المنطقة التي يديرها الأكراد في سوريا، بما في ذلك المنشآت النفطية ومحطات الطاقة.
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