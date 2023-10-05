مقتل وإصابة 8 بقصف مسيرة تركية لموقع عسكري بريف الحسكة

قتل 6 أشخاص وأصيب 2 آخرين، باستهداف جوي نفذته طائرة مسيرة التركية على موقع عسكري في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي في سوريا.

ويرتفع بذلك عدد الاستهدافات الجوية، خلال اليوم الخميس إلى 9 مرات، بطائرات مسيرة وحربية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وفي وقت سابق، ذكر المرصد أن شخصين قتلا نتيجة استهداف طائرة تركية سيارة أثناء تفقد نقطة الإنشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم بريف الحسكة، بعد القصف التركي الأول.

وبحسب ما ذكره موقع "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، جددت الطائرات التركية استهدافها لمناطق "الإدارة الذاتية"، حيث قصفت بثلاث ضربات مواقع غرب مخيم واشوكاني في ريف الحسكة.

واستهدفت طائرة تركية للمرة الثانية خلال نحو ساعتين، سيارة عند نقطة الإنشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم بريف الحسكة.

وقصفت طائرة تركية المنطقة الصناعية "رحبة عسكرية" عند مفرق الدرباسية-تل تمر-الحسكة شمال غربي الحسكة، كما استهدفت منشأة لـ"قسد" بالقرب في منطقة مشيرفة على طريق الدرباسية القديم، مما أدى إلى احتراق صهريج مازوت وإصابة 3 عمال.

ويأتي ذلك، بعد تهديدات وزير الخارجية التركي، حيث صرح أمس: "من الآن فصاعدا كافة البنى التحتية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية".

ويوم أمس، دوت انفجارات في قرية صفيا التابعة لمدينة الحسكة، نتيجة استهداف مسيرة تركية لمعمل القرميد على طريق عام الحسكة-القامشلي، الذي تتخذه قوات سوريا الديمقراطية ثكنة عسكرية لها، بالتوازي مع ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.