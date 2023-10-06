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People help a wounded person after drone attack on a Syrian military academy in Homs, Syria October 5, 2023 in this screen grab from a video. (Reuters)
من الحادث الدامي في حمص - رويترز
سوريا والأسد

ردا على هجوم الكلية الحربية.. الجيش السوري يقصف مواقع مسلحين بريفي إدلب وحلب

الأمم المتحدة تصف الهجوم على الكلية العسكرية بحمص بالمروع وتطالب بحماية المدنيين

قناة العربية
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قصف الجيش السوري، الجمعة، مواقع قال إنها تابعة لجماعات مسلحة في محافظة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص.

وبحسب وسائل إعلام سورية، قصف الجيش السوري مواقع لجماعات مسلحة في مدن وبلدات ريف إدلب ومدينة دارة عزة غربي حلب. وكانت سوريا توعدت في بيان للخارجية التنظيمات الإرهابية بالرد على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية بطائرات مسيرة أمس.

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يأتي ذلك فيما عبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن أسفه لمشاهد القتل التي وصفها بـ"المروعة" في سوريا، وذلك تعليقا على هجوم الكلية الحربية الذي أوقع أكثر من 116 قتيلا.

غير بيدرسون
غير بيدرسون

وناشد المبعوث الأممي جميع الأطراف بشكل عاجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف تصعيد العنف فورا، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.

وشدد بيدرسون على "وجوب احترام جميع الأطراف التزاماتهم بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدوره، أفاد بارتفاع عدد قتلى استهداف الكلية العسكرية في حمص وسط سوريا إلى 116 قتيلا.

فيديو متداول للهجوم الدموي على الكلية العسكرية في حمص سوريا فيديو متداول للهجوم الدموي على الكلية العسكرية في حمص

وأضاف المرصد، أنَّ حالات الإصابات تجاوزت 180 شخصاً، بعد أن تم استهداف الكلية بهجوم طائرات مسيّرة.

وقال التلفزيون السوري إنَّ الهجوم وقع عقب انتهاء حفل تخريج ضباط في المحافظة.

وقالت وزارة الدفاع السورية إنَّ تنظيمات إرهابية مسلحة هي من هاجمت الكلية العسكرية في حمص.

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