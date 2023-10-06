ردا على هجوم الكلية الحربية.. الجيش السوري يقصف مواقع مسلحين بريفي إدلب وحلب

قصف الجيش السوري، الجمعة، مواقع قال إنها تابعة لجماعات مسلحة في محافظة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص.

وبحسب وسائل إعلام سورية، قصف الجيش السوري مواقع لجماعات مسلحة في مدن وبلدات ريف إدلب ومدينة دارة عزة غربي حلب. وكانت سوريا توعدت في بيان للخارجية التنظيمات الإرهابية بالرد على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية بطائرات مسيرة أمس.

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يأتي ذلك فيما عبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن أسفه لمشاهد القتل التي وصفها بـ"المروعة" في سوريا، وذلك تعليقا على هجوم الكلية الحربية الذي أوقع أكثر من 116 قتيلا.

وناشد المبعوث الأممي جميع الأطراف بشكل عاجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف تصعيد العنف فورا، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن لـ #الحدث: ارتفاع عدد قتلى هجوم #حمص إلى 112 شخصًا بينهم 21 مدنيًا pic.twitter.com/ooPWJga9OX — ا لـحـدث (@AlHadath) October 6, 2023

وشدد بيدرسون على "وجوب احترام جميع الأطراف التزاماتهم بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدوره، أفاد بارتفاع عدد قتلى استهداف الكلية العسكرية في حمص وسط سوريا إلى 116 قتيلا.

وأضاف المرصد، أنَّ حالات الإصابات تجاوزت 180 شخصاً، بعد أن تم استهداف الكلية بهجوم طائرات مسيّرة.

وقال التلفزيون السوري إنَّ الهجوم وقع عقب انتهاء حفل تخريج ضباط في المحافظة.

وقالت وزارة الدفاع السورية إنَّ تنظيمات إرهابية مسلحة هي من هاجمت الكلية العسكرية في حمص.