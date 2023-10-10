قذائف من سوريا تضرب شمال إسرائيل.. والجيش يرد بقصف مواقع عسكرية سورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه رصد عمليات إطلاق قذائف من الأراضي السوريةـ بعضها وصل إلى إسرائيل وسقط في منطقة مفتوحة. ولم يقدم الجيش تفاصيل. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه قصف مواقع للجيش السوري ردا على تلك القذائف، واستخدم في الرد المدفعية وقذائف المورتر.

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ومن جانبه، أفاد تلفزيون (آي.24 نيوز) بوجود تقارير أولية عن سقوط قذائف هاون أُطلقت من سوريا بمناطق مفتوحة في شمال إسرائيل.

هذا وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية والزوارق البحرية ارتفع إلى 900، إضافة إلى إصابة 4600.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع أن من بين القتلى 260 طفلا و230 امرأة.

وكشفت الوزارة أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى "إبادة" 22 عائلة فلسطينية وتشريد أكثر من 140 ألف شخص.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على تخوم غزة مع مواصلة قصف القطاع الخاضع لحصار مطبق فيما تجاوز عدد القتلى الثلاثة آلاف في الجانبين، بينهم جنود ومقاتلون من حماس، يعد 4 أيام من هجوم الحركة على مستوطنات غلاف غزة.