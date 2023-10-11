اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Turkish President Recep Tayyip Erdogan talks during a military parade marking the 49th anniversary of the July 20, 1974 Turkish invasion, in the Turkish occupied area of the divided capital Nicosia, Cyprus, Thursday, July 20, 2023. Speaking at celebrations in the breakaway Turkish Cypriot north on the 49th anniversary of a Turkish invasion that split the island along ethnic lines, Erdogan again poured cold water on Greek Cypriot hopes of forming a federation composed of Greek and Turkish speaking zones as has been the aim of talks for decades. (AP Photo/Petros Karadjias)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
التدخل التركي

أردوغان: تركيا "ستواصل تكثيف عملياتها" في سوريا والعراق

الرئيس التركي كان قد أكد الاثنين أن تركيا أكملت "بنجاح.. المرحلة الأولى" من حملة القصف على مقاتلي حزب العمال الكردستاني

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن تركيا "ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق".

وقال رئيس الدولة التي بدأت سلسلة من عمليات القصف منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول رداً على هجوم أسفر عن جرح شرطيين في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني: "كثفنا بالفعل عملياتنا الجوية وسنواصل ذلك ونظهر للإرهابيين أننا قادرون على تدميرهم في أي مكان وفي أي وقت".

مادة اعلانية

وكان أردوغان قد قال مساء الاثنين إن تركيا أكملت "بنجاح.. المرحلة الأولى" من حملة القصف وألمح إلى أن أنقرة ستواصل "شن العمليات" في شمال سوريا والعراق.

وتحدث الاثنين - وكرر ذلك مساء الثلاثاء - عن تدمير "192 هدفاً" ومقتل "162 إرهابياً" من أعضاء حزب العمال الكردستاني وحلفائه من وحدات حماية الشعب المتحالفة مع الأميركيين في القتال ضد داعش.

والأسبوع الماضي استهدفت تركيا عشرات المواقع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، بينها مقرات عسكرية ومرافق بنى تحتية.

الحرب تصل إلى حدود سوريا.. قصف متبادل مع الإسرائيليين سوريا الشرق الأوسط الحرب تصل إلى حدود سوريا.. قصف متبادل مع الإسرائيليين

ويأتي القصف في ظل حملة تصعيد جديدة تقودها تركيا ضد أهداف كردية في سوريا والعراق، رداً على الهجوم الذي طال مقر وزارة الداخلية في أنقرة مطلع الشهر الحالي.

وأعلن فرع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، مسؤوليته عن الهجوم، وهو الأول من نوعه الذي يستهدف العاصمة التركية منذ عام 2016.

وخلصت تركيا إلى أن المهاجمين اللذين قتلا في هجوم أنقرة "جاءا من سوريا وتدرّبا هناك"، الأمر الذي نفته قوات سوريا الديمقراطية، وهي ائتلاف من فصائل كردية وعربية تقوده وحدات حماية الشعب الكردية وتعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية" وامتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وتشنّ تركيا أساساً بين الحين والآخر ضربات بطائرات مسيرة تستهدف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ومنذ العام 2016، شنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن المنطقة الحدودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأونروا للعربية: الوضع يزداد سوءا في غزة والكهرباء قد تنقطع نهائيا خلال ساعات الأونروا للعربية: الوضع يزداد سوءا في غزة والكهرباء قد تنقطع نهائيا خلال ساعات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط