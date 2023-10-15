بعد إطلاق صواريخ صوب الجولان.. قصف إسرائيلي لمطار حلب

تعرض مطار مدينة حلب في سوريا لغارات جوية السبت، وفق ما أفاد المرصد السوري، بعد أيام على غارات مشابهة استهدفت مطاري حلب ودمشق.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "غارات جوية إسرائيلية قادمة من اتجاه البحر ضربت مطار حلب".

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تأتي الغارات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قصف مناطق في سوريا السبت بعد إطلاق تحذير من غارة جوية في مستوطنات بهضبة الجولان المحتلة، على خلفية النزاع مع حركة حماس في قطاع غزة

"قصف مصدر النيران"

وقال الجيش في بيان "إثر تقارير أولية عن سماع صافرات الانذار في بلدتي أفني أيتان وألما، تقوم مدفعية الجيش الإسرائيلي راهنا بقصف مصدر النيران في سوريا".

"تسلل محتمل من لبنان"

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن "صاروخين أطلقا من سوريا وسقطا في منطقة مفتوحة"، لافتا إلى إنه يتحقق أيضا من احتمال تسلل جوي من لبنان.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل فلسطينية متعاونة مع حزب الله "أطلقت صاروخا باتجاه الجولان السوري المحتل من ريف درعا الغربي" في جنوب سوريا.

اجتياح بري وشيك

يأتي هذا التصعيد من الجبهة الشمالية في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل "لتنفيذ مجموعة من الخطط العملياتية تشمل هجوماً منسقاً من الجو والبحر والبر، على قطاع غزة".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زار جنود مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة في وقت سابق السبت، حسب ما أعلن مكتبه في بيان.

ونشر المكتب تسجيلاً مصوراً مصاحباً للبيان ظهر فيه نتنياهو وهو يقول لهم: "هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟ إنها مقبلة".

حصيلة القتلى

وقُتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء الهجوم، وفق مسؤولين إسرائيليين، وأسر المسلحون الفلسطينيون ما لا يقل عن 120 شخصا نقلوهم إلى غزة.

وأدى القصف الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 2200 فلسطيني في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وأكد دانييل هغاري المتحدث باسم الجيش مساء السبت أن الأخير "لديه قوات كبيرة جدا في الشمال".

وأضاف في تصريحات متلفزة "من يصل إلى السياج للتسلل إلى إسرائيل سيُقتل".