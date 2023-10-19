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قصف إسرائيلي على القنيطرة

غارة إسرائيلية على موقع عسكري في جنوب سوريا

دبي - العربية.نت
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قصف سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس موقعاً للجيش السوري في محافظة القنيطرة بجنوب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وأفاد المرصد عن سماع "دوي انفجارات في محافظة القنيطرة" أعقب "غارة إسرائيلية" على موقع للجيش السوري، مشيراً الى أنّ ذلك تزامن مع "سماع انفجارات في الجولان السوري المحتلّ"، من دون أن يحدد طبيعتها.

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كما أوضح المرصد أنّ الغارة في محافظة القنيطرة تسبّبت بأضرار مادية.

ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية السورية في الحال عن وقوع هذه الغارة.

وتزامنت الغارة على محافظة القنيطرة ودويّ الانفجارات في الجولان مع نشر الجيش الإسرائيلي بياناً على منصة إكس (تويتر سابقاً) أعلن فيه أنّه قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان الحدودي مع الجولان.

تأتي هذه الغارة بعد أن استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار مدينة حلب في سوريا السبت موقعة خمسة جرحى، وفق المرصد.

والخميس، تسبّبت ضربات إسرائيلية في خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة، في أول هجوم من نوعه منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وخلال أكثر من عقد من الحرب في سوريا، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، مستهدفة في المقام الأول القوات المدعومة من إيران ومقاتلي حزب الله اللبناني وكذلك مواقع الجيش السوري.

ونادراً ما تعلّق إسرائيل على الضربات التي تنفذها في سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في البلد المجاور.

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