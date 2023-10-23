الوضع الحالي أعقد من مهاجمة إسرائيل.. تلميح سوري

فيما يتصاعد القلق الدولي والإقليمي من توسع الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وسط تهديدات وتلميحات إيرانية، استبعد رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في البرلمان السوري، بطرس مرجانة، أن تقدِم دمشق في الوقت الحالي على عمل عسكري ضد إسرائيل.

وقال اليوم الاثنين "أعتقد أن الوضع الحالي قد يكون أعقد من أن تقوم سوريا بأي عمل عسكري تجاه إسرائيل في الوقت الحاضر"، ردا على هجماتها الصاروخية على مطارين سوريين، أمس الأحد.

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لكنه أكد أن بلاده تحتفظ بحق الرد على تلك الهجمات، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

"المسار الدبلوماسي"

إلى ذلك، أوضح أن الجانب السوري لجأ إلى المسار الدبلوماسي في قضية قصف المطارات، حيث "توجهت وزارة الخارجية السورية إلى الأمم المتحدة وأرسلت العديد من الكتب (الخطابات) الموجهة إليها لحل هذه المعضلة".

أما عن مدى التعويل على تلك الخطابات الموجهة إلى الأمم المتحدة، فاعتبر مرجانة أنه من الضروري وضع حد للدعم الأميركي لما تقوم به إسرائيل لكي تؤتي مثل هذه الخطوات نتائج إيجابية.

"رد غير محسوب"

وعن المعلومات التي توافرت لديهم عن أسباب الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المطارات السورية مؤخرا، رأى أن إسرائيل "تسعى لأن تقوم سوريا برد عسكري غير محسوب، لتتمكن من التمادي في عدوانيتها".

وعما إذا كان لتلك الهجمات علاقة بالأحداث الجارية في قطاع غزة، أعرب مرجانة عن اعتقاده بوجود علاقة بين الأمرين، مضيفا أنه "طالما تسمح الولايات المتحدة لإسرائيل أن تفعل ما تشاء فهي ستقوم بأي عمل استفزازي تنتج عنه حرب إقليمية".

أما تعليقا على بعض التقارير التي أشارت إلى أن إسرائيل تقصف المطارات السورية خوفا من استغلالها من قبل إيران لنقل أسلحة ومساعدات للفصائل الفلسطينية أو حزب الله اللبناني، قال مرجانة إن إسرائيل "تضع دائما الأعذار وتختلقها للقيام بما تخطط للقيام به".

كما أكد أن تلك المطارات المستهدفة "هي في نهاية الأمر مطارات مدنية، وهناك مطارات عسكرية يمكن جلب الأسلحة عن طريقها".

وكانت إسرائيل شنت، صباح أمس الأحد، هجمات صاروخية على مطاري دمشق وحلب ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة.

وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها المطاران بقصف إسرائيلي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من الشهر الحالي.

في حين أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات التي كانت مبرمجة عبر المطارين إلى مطار اللاذقية الدولي.