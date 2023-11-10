بريف دير الزور.. انفجارات قرب قاعدتين عسكريتين أميركيتين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات بمنطقتي قاعدتين عسكريتين أميركيتين في حقلي كونيكو للغاز والعمر النفطي بريف دير الزور بشرق سوريا.

ولم ترد تفاصيل أخرى حول الحادث.

مادة اعلانية

وشنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، ضربات استهدفت منشأة في شرق سوريا قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له كانوا يستخدمونها، في عملية قال مسؤولون أميركيون أنها جاءت ردا على الهجمات التي تطاول القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.

فيما أعلن البنتاغون اليوم الخميس أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الغارة التي شنتها على مخزن أسلحة مرتبط بإيران في سوريا قد أسفرت عن سقوط ضحايا.

ويتناقض هذا التقييم مع بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد الأربعاء عن سقوط 9 قتلى في الغارة الأميركية التي استهدفت المنشأة العسكرية المرتبطة بإيران في شرق سوريا.

وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين "حتى اللحظة، لا نقدّر وقوع أي خسائر بشرية".

46 هجوما في العراق وسوريا

كما استهدفت القوات الأميركية منشأتين في سوريا في 26 تشرين الأول/أكتوبر قالت إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما، وقدّرت أيضا أن تلك الضربات لم تتسبب في وقوع إصابات.

وأضافت سينغ أن القوات الأميركية تعرضت لما مجموعه 46 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك أربعة عقب غارة الأربعاء التي كانت تهدف إلى ردع مثل هذه الأعمال.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات تسببت في إصابة 56 شخصا بجروح طفيفة.

وتواجه القوات الأميركية في العراق وسوريا تصاعداً في الهجمات منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ألقت واشنطن باللوم فيها على فصائل تدعمها إيران. اشتدّت وتيرة الهجمات بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس اثر هجوم غير مسبوق للحركة على اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أميركي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم داعش، فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي.