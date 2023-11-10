بطائرتي F16.. إسرائيل تقصف مواقع للجيش السوري في حمص

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أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، أن مقاتلتين من طراز "إف-16" تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي نفذتا غارة جوية على مواقع للجيش السوري في محافظة حمص صباح اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات.
وقال كوليت: "في 10 نوفمبر، من الساعة 5:05 إلى الساعة 5:12، شنت مقاتلتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة السورية في محافظة حمص من المجال الجوي اللبناني دون دخول المجال الجوي السوري"، مؤكدا عدم وجود إصابات.
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