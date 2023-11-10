اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقاتلة من طراز إف-16 (أرشيفية)

بطائرتي F16.. إسرائيل تقصف مواقع للجيش السوري في حمص

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، أن مقاتلتين من طراز "إف-16" تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي نفذتا غارة جوية على مواقع للجيش السوري في محافظة حمص صباح اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات.

وقال كوليت: "في 10 نوفمبر، من الساعة 5:05 إلى الساعة 5:12، شنت مقاتلتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة السورية في محافظة حمص من المجال الجوي اللبناني دون دخول المجال الجوي السوري"، مؤكدا عدم وجود إصابات.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئيس الوزراء البلجيكي يدعو الاتحاد الأوروبي لمنع المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم من زي رئيس الوزراء البلجيكي يدعو الاتحاد الأوروبي لمنع المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم من زي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط