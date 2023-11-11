سقوط صواريخ بالجولان.. وإسرائيل ترد بقصف في سوريا

بعد سقوط صواريخ في الجولان المحتل قادمة من سوريا، رد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع في الأراضي السورية، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم السبت.

كما قال إن صفارات الإنذار دوت في الجولان بعد سقوط الصاروخين.

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وسقط صاروخان في الجولان أطلقا من سوريا، ليرد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مواقع الإطلاق، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أضافت الصحيفة أن الصاروخين سقطا في أرض فضاء بالجولان، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ارتفعت وتيرة التهديدات من قبل عدة فصائل ومجموعات مدعومة إيرانياً سواء في العراق أو سوريا وحتى لبنان.