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حقل العمر النفطي - المرصد السوري
قاعدة حقل العمر النفطي - المرصد السوري
ميليشيات العراق

سوريا.. مسلحون يقصفون قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور بعشرات الصواريخ

العربية.نت
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن مسلحين من فصائل موالية لإيران استهدفوا بعشرات الصواريخ قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، التي تضم قوات التحالف الدولي في سوريا.

وأضاف المرصد أنه لم تتوفر معلومات بخصوص وقوع إصابات، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وكانت طائرة مسيرة، يُعتقد أنها أميركية، استهدفت شاحنة تابعة للفصائل المسلحة بالقرب من البوكمال شرقي دير الزور، أمس الأحد.

وتستهدف فصائل عراقية مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، القواعد الأميركية في سوريا والعراق، وتقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت الفصائل العراقية، الأحد، أنها قصفت هدفا عسكريا في الجولان السوري المحتل، وقاعدة عسكرية أميركية في ريف الحسكة بشرق سوريا بالمسيرات، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وذكرت الفصائل في بيان أن قصف الجولان جاء "ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب (إسرائيل) بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ"، بحسب نص البيان.

وحول قصف قاعدة "قسرك" في سوريا بالمسيرات، أفاد بيان سابق للفصائل أن الهجوم يعبر عن استمرار النهج" في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة".

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وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ حرب العام 1967.

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس الماضى، تنفيذ ضربة عسكرية في العراق وصفتها بـ"الدفاعية"، استهدفت فيها القائد في "حركة النجباء" مشتاق طالب السعيدي، معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبى، الملقب بـ "أبو تقوى".

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