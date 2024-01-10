فصائل عراقية مسلحة: نفذنا هجوماً على حقل كونيكو بسوريا

على وقع التوتر الإقليمي جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 3 أشهر، وفي استمرار للهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا، أعلنت الفصائل المسلحة العراقية تنفيذ تهجوم صاروخي على حقل كونيكو بسوريا

وأوضحت تلك الفصائل الموالية لإيران والمنضوية تحت ما يسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق " في بيان اليوم الأربعاء، استهداف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا، برشقة صاروخية.

لا خسائر

أتى هذا التبني بعدما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، أن سرب "طائرات مسيرة" هاجم القاعدة الأميركية في حقل كونيكو، مرتين في أقل من ساعتين.

إلا أنه أشار إلى أن المضادات الأرضية تصدت للهجمات فوق القاعدة، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

نحو 130

ويعتبر هذا الهجوم الرابع والثمانون على القواعد الأميركية بسوريا والتاسع عشر على حقل كونيكو منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق المرصد.

فمنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي (2023) تعرض الجيش الأميركي بالفعل لنحو 130 هجوماً في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة. إذ أعلن سابقاً المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن المنشآت الأميركية تعرضت لـ 127 هجوماً منذ بدء التصعيد في المنطقة، 52 في العراق و75 في سوريا.

ما دفع أميركا إلى الرد عبر ضرب عدد من تلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران في البلدين، كان أهمها الضربة التي استهدفت مقراً لحركة النجباء شرق بغداد مطلع يناير (2024).

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته.