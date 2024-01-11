قوات الجيش السوري تستهدف قاعدة تركية بصاروخ موجه

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن قوات الجيش السوري استهدفت قاعدة تركية في ريف حلب الغربي بصاروخ موجه دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وذكر المرصد أن الصاروخ الذي استهدف القاعدة العسكرية التركية في بلدة الأبزمو في ريف حلب صاروخ من نوع كونكورس الموجه، وأطلقته قوات النظام المتمركزة في الحواجز المحيطة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إسقاط الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام 7 طائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام، في مناطق ريفي إدلب وحلب، حيث كانت تحاول تنفيذ هجمات ضد مواقع قوات النظام في المنطقة.