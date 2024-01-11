سوريا والأسد
قوات الجيش السوري تستهدف قاعدة تركية بصاروخ موجه
المرصد السوري: لا ورود لمعلومات عن خسائر بشرية
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن قوات الجيش السوري استهدفت قاعدة تركية في ريف حلب الغربي بصاروخ موجه دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وذكر المرصد أن الصاروخ الذي استهدف القاعدة العسكرية التركية في بلدة الأبزمو في ريف حلب صاروخ من نوع كونكورس الموجه، وأطلقته قوات النظام المتمركزة في الحواجز المحيطة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إسقاط الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام 7 طائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام، في مناطق ريفي إدلب وحلب، حيث كانت تحاول تنفيذ هجمات ضد مواقع قوات النظام في المنطقة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
واقعة ضبط برلمانية مصرية متلبسة بالغش.. قرار قضائي جديدمحكمة القضاء الإداري بقنا قررت إحالة الدعوى المقامة من النائبة لوقف وإلغاء قرار ... مصر
-
محاكمة ترامب في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي تدخل شوطها الأخيرالقاضي أعلن أن الرئيس السابق "لن يتولى الكلام أمام المحكمة".. ولا يواجه ترامب في ... أميركا
-
مصر.. خطة لنشر أجهزة إنعاش القلب في الأماكن العامةوزير الصحة يكشف خطة التعامل مع حالات الإصابة بتوقف القلب المفاجئ مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية