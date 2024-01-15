طائرة مسيرة تركية تخرج محطة كهرباء الحسكة عن العمل

وسط أنباء تشير إلى عدم نية القوات التركية مغادرة المناطق التي تتمركز فيها في شمال العراق وسوريا، حيث تقاتل ضد حزب العمال الكردستاني، أفاد التلفزيون السوري، اليوم الاثنين، بوقوع هجوم تركي بطائرة مسيرة على محطة كهرباء الدرباسية في ريف محافظة الحسكة.

طائرة مسيرة

فقد أعلن الإعلام السوري الرسمي الاثنين، وقوع هجوم تركي بطائرة مسيرة على محطة كهرباء الدرباسية في ريف محافظة الحسكة.

وأضاف أن الطيران التركي استهدف محطة كهرباء القامشلي الشمالية للمرة الثانية.

كما ذكرت الوكالة السورية أن الهجوم أدى إلى خروج محطة الدرباسية عن الخدمة.

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تأتي هذه التطورات وسط تقارير تفيد بأن القوات التركية لن تغادر المناطق التي تتمركز فيها في شمال العراق وسوريا، حيث تقاتل ضد حزب العمال الكردستاني، وفقا لصحيفة "حريت التركية".

وأضافت المصادر أن تركيا ستستمر بعملياتها في تلك المناطق ضد حزب العمال الكردستاني وداعش، على أن يتم تعزيز ومواصلة استراتيجية القضاء على الإرهاب، وفق الصحيفة.

وأكدت أن أنقرة لن تتخلى عن قواعدها المؤقتة، كما لن يكون هناك تغييرات عسكرية في الوقت الراهن.

عمليات جوية وبرية

يشار إلى أن القوات الجوية التركية تجري عمليات جوية في شمال العراق وسوريا بعد مقتل 9 جنود في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني.

وتقوم القوات المسلحة التركية بتنفيذ عمليات جوية وبرية ضد الحزب الذي يملك قواعد شمال العراق.