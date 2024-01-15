فصائل عراقية مسلحة: استهدفنا قاعدة كونيكو في سوريا

على وقع التوتر المتزايد إقليمياً منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تتزايد هجمات الميليشيات المسلحة المدعومة إيرانياً سواء في العراق أو سوريا على القواعد العسكرية الأميركية.

وفي أحدث تلك الهجمات، أعلنت فصائل عراقية مسلحة الاثنين استهداف قاعدة كونيكو الأميركية بريف دير الزور في شرق سوريا بالصواريخ.

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كما أضافت تلك الفصائل الموالية لإيران والمنضوية تحت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، أن الاستهداف جاء رداً على القصف الإسرائيلي لغزة.

قصف ورد

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أفاد مساء الأحد بأن مجموعات مسلحة تدعمها إيران قصفت حقل كونيكو للغاز.

وأوضح أن 3 صواريخ أطلقت على القاعدة، لافتاً إلى سماع دوي انفجارات بها.

كما أردف أن القوات الأميركية قصفت مناطق المجموعات المسلحة في ريف دير الزور رداً على الهجوم على القاعدة.

نحو 90 منذ 19 أكتوبر

ووفق أحدث الإحصاءات، بلغ عدد الهجمات نحو 90 منذ 19 أكتوبر 2023، أي بعد 12 يوماً من الحرب في غزة، على ما أفاد المرصد السوري.

بينها 22 على قاعدة حقل كونيكو للغاز وحدها، و21 على حقل العمر النفطي بدير الزور الذي يضم أكبر القواعد العسكرية الأميركية.

بينما طال قاعدة الشدادي بريف الحسكة 15 هجوماً، و15 أيضاً على قاعدة خراب الجير في رميلان.

مزيج من الصواريخ والمسيرات الملغمة

فمنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لأكثر من 130 هجوماً في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة. إذ أعلن قبل نحو أسبوعين المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن المنشآت الأميركية تعرضت لـ127 هجوماً منذ بدء التصعيد في المنطقة، 52 في العراق، و75 في سوريا.

ما دفع أميركا إلى الرد عبر ضرب عدد من تلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران في البلدين، كان أهمها الضربة التي استهدفت مقراً لحركة النجباء شرق بغداد مطلع يناير (2024).

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش" الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته.