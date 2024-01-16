قصف صاروخي على سجن يحتجز فيه عناصر من داعش بالحسكة السورية

أفادت وكالة أنباء هوار، اليوم الثلاثاء، بأن مبنى سجن الصناعة المخصص لاحتجاز عناصر الحسكة في شمال شرقي سوريا قد تعرض لقصف صاروخي خلّف أضرارا مادية.

وذكرت الوكالة أن القصف تم بصاروخ الساعة السابعة صباحا.

وأشارت إلى تعرض السجن نفسه لهجوم في يناير/ كانون الثاني 2020 على يد عناصر من داعش.