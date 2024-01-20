قتلى بقصف استهدف اجتماعاً إيرانياً بدمشق.. بينهم مسؤول استخبارات ونائبه

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بمقتل مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس بسوريا ونائبه في القصف الإسرائيلي على مبنى في حي المزة بدمشق.

تضارب حول عدد القتلى

كما أفادت في وقت سابق بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في القصف الإسرائيلي بينهم ضابطان بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت إن الضابطين من "كوادر المعلوماتية في حرس الثورة".

تدمير مبنى من 4 طوابق

بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم الصاروخي الذي دمر مبنى من أربعة طوابق في حي المزة.

وأضاف المرصد أن هذه "حصيلة أولية" للهجوم على المبنى الذي كان يشهد اجتماعا لقيادات مقربة من إيران، في الحي الذي يعرف بكونه حيا أمنيا ويضم قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وقيادات فلسطينية مقربة من إيران.

بدورها، أفادت مصادر "العربية/الحدث" أن 3 طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على حي المزة في دمشق، واستهدفت المبنى.

اجتماع وحدة استخبارات الحرس الثوري بدمشق

وأضافت أن الاجتماع كان لوحدة استخبارات الحرس الثوري بدمشق.

فيما أفادت وكالة "أسوشيتدبرس"، أن مكان الاستهداف يضم بعثات دبلوماسية، ويقع بين سفارتي إيران ولبنان.

هجمات متكررة

يأتي هذا مع تزايد مثل هذه الحوادث مؤخراً إثر الحرب الإسرائيلية التي اشتعلت قبل أكثر من 3 أشهر ونصف في قطاع غزة، والتي أضفت مزيداً من المخاطر حول إمكانية توسع الصراع بين إسرائيل وإيران عبر الفصائل التي تدعمها في المنطقة، لاسيما في لبنان والعراق وسوريا واليمن.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ دعمها للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي اندلعت عام 2011.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا مرارا وتكرارا أنهم لا يسعون إلى توسيع الحرب، إلا أن موجة الاغتيالات ما زالت مستمرة ما لا ينذر بالخير، خصوصا مع دخول مجموعات مسلحة جديدة مدعومة إيرانياً على الخط، وتصاعد الهجمات أيضا في العراق وسوريا ضد قواعد عسكرية أميركية، واستمرار حزب الله في المواجهات ضد القوات الإسرائيلية جنوب لبنان.