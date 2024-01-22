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قوات سوريا الديمقراطية قسد (أ ف ب)
قوات سوريا الديمقراطية قسد (أ ف ب)
سوريا والأسد

مقتل 5 عسكريين من قوات سوريا الديمقراطية بانفجار سيارة عسكرية غربي الرقة

السيارة عسكرية كانت محملة بألغام متفجرة في إحدى النقاط العسكرية

العربية.نت - وكالات
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بقتل 5 مسؤولين عسكريين من قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار سيارة عسكرية محملة بألغام متفجرة في إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قرب سد الطبقة بريف الرقة الغربي.

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ورصد المرصد دوي انفجار ناجم عن انفجار سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية كانت تحمل ألغام متفجرة، داخل إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب سد الطبقة بريف الرقة الغربي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

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