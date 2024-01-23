سوريا: لا مبرر للضربات الأردنية على أراضينا

بعد تكثيف الأردن غاراته على تجار المخدرات لوقف عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا، اعتبرت وزارة الخارجية السورية ألا مبرر للضربات الأردنية على أراضيها، مبدية أسفها بشدة لتلك الضربات الجوية.

وأفادت في بيان اليوم الثلاثاء، بأن "سوريا تعرب عن الأسف الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل أراضيها".

كما أوضحت أن أن سلاح الجو الأردني شن ضربات جوية داخل البلاد أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين

مكافحة التهريب

كذلك أشارت إلى أن دمشق مستمرة في التصدي لكل الممارسات والجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات. وذكرت أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري مؤخراً لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة للبلدين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر الخميس أن تسعة أشخاص قُتلوا في قصف جوي أردني على ريف السويداء جنوب سوريا قرب الحدود المشتركة، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

فيما لم يصدر أي إعلان رسمي من الجانب الأردني حول الضربات الجوية.



المعتقلون التسعة (الجيش الأردني) الجيش الأردني

الأردن يستهدف تجار المخدرات

وتكرر قصف الجيش الأردني لمواقع داخل سوريا، مستهدفا تجار المخدرات.

فيما وقعت اشتباكات في الآونة الأخيرة مع عشرات المتسللين من سوريا الذين كانوا يحملون كميات كبيرة من المخدرات ويحاولون عبور الحدود، بحسب الجيش الأردني، مشيرا إلى أنهم كانوا يحملون أسلحة ومتفجرات.

اتهامات لحزب الله

وغالباً ما يتهم مسؤولون أردنيون، وكذلك حلفاء غربيون، جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل أخرى متحالفة مع إيران وتسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا، بالوقوف وراء زيادة تهريب المخدرات والأسلحة.

لاسيما أن خبراء في الأمم المتحدة ومسؤولين أميركيين وأوروبيين كانوا أوضحوا سابقا أن تجارة المخدرات غير المشروعة تمول انتشار الميليشيات المتحالفة مع طهران في سوريا.

في المقابل، ترفض إيران فضلا عن حزب الله هذه المزاعم ويعتبرانها "مؤامرة غربية" على دمشق، التي تنفي بدورها تهمة التواطؤ بين بعض قواتها الأمنية وفصائل مسلحة مدعومة إيرانياً بعمليات التهريب هذه.

يشار إلى أن واشنطن ومسؤولين غربيين في مجال مكافحة المخدرات باتوت يعتبرون أن سوريا أصبحت الموقع الرئيسي في المنطقة لتجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات لاسيما الأمفيتامين سوري الصنع المعروف باسم الكبتاجون.