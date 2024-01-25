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سوريا تؤكد باجتماع أستانا على ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي فيها

أكدت على ضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها

العربية.نت - وكالات
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أكدت سوريا اليوم الخميس في ختام الاجتماع الدولي الحادي والعشرين حول سوريا والمنعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا على ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي فيها واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.

وقال رئيس الوفد السوري في أستانا نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع "أكدنا ضرورة القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والالتزام باحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".

كما أكد صباغ أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "تمثل أولوية لسوريا ويتم العمل مع الأمم المتحدة لتوفير التسهيلات اللازمة لذلك".

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وأشار إلى ضرورة الرفع الفوري وغير المشروط لما وصفه بالإجراءات القسرية أحادية الجانب التي قال إن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تفرضها على الشعب السوري.

وانطلقت أمس الأربعاء، وعلى مدى يومين، أعمال الاجتماع الدولي الحادي والعشرين حول سوريا بموجب صيغة أستانا.

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