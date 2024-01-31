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Smoke rises above rebel-held areas of the city of Daraa, during reported airstrikes by Syrian regime forces. (File Photo: AFP)
قصف في درعا (أرشيفية)
سوريا والأسد

قصف إسرائيلي على موقعين عسكريين في ريف درعا

المرصد السوري قال إن القصف الإسرائيلي جاء رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل على المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من الجولان

العربية.نت
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء إن قصفاً إسرائيلياً استهدف موقعين عسكريين في ريف درعا بجنوب سوريا.

وأوضح المرصد أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة تل الجموع، وآخر قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان".

وذكر المرصد أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

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وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي جاء رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل على المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من الجولان.

وكانت وسائل إعلام سورية نقلت الاثنين عن مصدر عسكري القول إن قتلى وجرحى من المدنيين سقطوا جراء استهداف إسرائيل لنقاط في جنوب دمشق.

وأضافت أن الهجوم الجوي الذي وقع ظهر الاثنين جاء من اتجاه الجولان وأسفر أيضاً عن بعض الخسائر المادية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سبعة أشخاص قتلوا، منهم سوريان، جراء القصف الذي وقع على منطقة السيدة زينب في جنوب دمشق.

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