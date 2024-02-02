ثاني ضربة بأسبوع.. أول صورة لقتيل الحرس الثوري في دمشق

في ثاني ضربة خلال أسبوع، شنت إسرائيل غارات جوية، فجر اليوم الجمعة، على محيط العاصمة دمشق.

وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مسلحين موالين لإيران على الأقل (إيراني وعراقي وثالث مجهول الهوية)، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

🔴 الجيش الأردني يعلن إلقاء القبض على 4 إسرائيليين اجتازوا الشريط الحدودي بين البلدين



🔴 الجيش الأردني يعلن إعادة الإسرائيليين الأربعة الذين اعتقلهم بعد اجتيازهم الحدود وينفي أن يكون بينهم جنود#الأردن#إسرائيل#الحدث pic.twitter.com/G9LAvvIPSR — ا لـحـدث (@AlHadath) February 2, 2024

بينما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، مقتل سعيد عليدادي المستشار في الحرس الثوري، ونشرت صورة له.

"حارس المرقد"

كما وصفت عليدادي بحارس المرقد، في إشارة إلى "مرقد السيدة زينب".

أتى ذلك، بعدما أعلن مصدر سوري عسكري أن إسرائيل شنت "حوالي الساعة 4,20 فجراً غارات جوية من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة عدداً من النقاط جنوب العاصمة".

وكان المرصد أشار إلى أن الغارة استهدفت "مزرعة تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني على طريق عقربا-السيدة زينب".

كما أوضح أن الغارات طالت أيضا موقعاً كان قد أُخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي.

في المقابل، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على تلك الضربات، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

منطقة نفوذ إيراني

أتت تلك الضربات بعد هجوم آخر هذا الأسبوع في المنطقة عينها، طال قاعدة لحزب الله والحرس الثوري، وأدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.

وتعد منطقة السيدة زينب منطقة نفوذ واسع لمجموعات موالية لطهران.

كما تتضمن عدة مقرات لحزب الله والحرس الثوري.

ومنذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية التي استهدفت في المقام الأول الميليشيات الإيرانية، ومن بينها حزب الله اللبناني، فضلا عن مواقع للجيش السوري.

لكنها كثّفت هجماتها منذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، توعدت الولايات المتحدة بالرد على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بمسيّرة في الأردن قرب الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي، نسبته إلى فصائل موالية لإيران، على رأسها كتائب حزب الله.

فيما أكدت مصادر أميركية مطلعة أمس، أن القرار بتنفيذ الضربات اتخذ في واشنطن، وسيشمل قواعد وشخصيات إيرانية في المنطقة، سواء في العراق أو سوريا.