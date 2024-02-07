سوريا.. غارات إسرائيلية على مواقع في حمص

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة حمص السورية ،مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ.

أفاد مراسل العربية/الحدث فجر اليوم الأربعاء، بأن غارات إسرائيلية طالت مواقع في حمص السورية.

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فيما لم تتوفر حتى اللحظة مزيد من التفاصيل عن الغارات.

مئات الغارات الجوية

ومنذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية التي استهدفت في المقام الأول الميليشيات الإيرانية، ومن بينها حزب الله اللبناني، فضلا عن مواقع للجيش السوري.

لكنها كثّفت هجماتها منذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، شنت الولايات المتحدة ضربات انتقامية على مقتل ثلاثة من جنودها في هجوم بمسيّرة في الأردن قرب الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي، نسبته إلى فصائل موالية لإيران، على رأسها كتائب حزب الله.