فيديو من سوريا.. اسطوانات غاز تتبختر فوق الماء ببلد الأزمات

وكأن هذه البلاد في خرابها الأخير ينقصها أزمة، حيث أوقفت الأمطار الغزيرة، فجر السبت، العمل بوحدة تعبئة الغاز "سنجوان".

فيديو للواقعة

وأضرّت السيول بالتجهيزات الفنية للمعمل، حيث حطم السيل البوابات المعدنية لوحدة التعبئة.

كما جرف عدداً كبيراً من اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، وفقا لما أظهره مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتركزت ذروة هطول الأمطار ما بين الساعة الثالثة والرابعة والنصف فجراً.

فيما بلغت نسبة الهطول 130 مم، وفقاً لما نقله المكتب الصحافي في محافظة اللاذقية.

أمطار غزيرة غير مسبوقة على مدينة اللاذقية بسوريا فجر اليوم مما جعل السيول تدخل محل كبير للوقود وجرفت معها الآلاف من اسطوانات الغاز.pic.twitter.com/Rl8RThQHOG — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 17, 2024

كذلك نقلت منصات حكومية أن محافظ اللاذقية تفقد المعمل، وكلف مؤسسات بتحميل الأسطوانات وإعادتها إلى المعمل.

أزمة خانقة

يشار إلى أن سوريا تعاني منذ سنوات من أزمة محروقات خانقة بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً.

فيما يحاول السوريون تأمين مستلزمات حياتهم اليومية بشق الأنفس.