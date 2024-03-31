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انفجار سيارة شحن في إعزاز
أرشيفية من إعزاز

انفجار يهز سوقا شعبيا في إعزاز السورية.. وسقوط 8 قتلى

دبي - العربية.نت
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بمقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بمدينة إعزاز في مدينة حلب السورية.

ووقع الانفجار ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وأسفر عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة هي حصيلة أولية.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة.

وسبق وأن شهدت مدينة إعزاز تفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وهو الحال الذي ينسحب أيضاً إلى جميع مناطق الريف الشمالي لحلب.

ففي 20 آذار الماضي، قتل سائق سيارة وأصيب عنصران من الشرطة العسكرية نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة على حاجز عسكري عند مدخل مدينة الراعي الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي.

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