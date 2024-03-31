انفجار يهز سوقا شعبيا في إعزاز السورية.. وسقوط 8 قتلى

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بمقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بمدينة إعزاز في مدينة حلب السورية.

فيديو يظهر لحظة دخول السيارة المفخخة سوق #أعزاز بريف #حلب قبل التفجير الذي أسفر عن قتلى وجرحى#سوريا#الحدث pic.twitter.com/1Y358vYbgd — ا لـحـدث (@AlHadath) March 30, 2024

ووقع الانفجار ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وأسفر عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة هي حصيلة أولية.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة.

#عاجل| استشهاد 6 وإصـ ـابـ ـة نحو 20 آخرين بانـ ـفـ ـجـ ـار مـ ـفـ ـخـ ـخـ ـة وسط سوق شعبي بمدينة #إعزاز pic.twitter.com/kYyTBm3aSS — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) March 30, 2024

وسبق وأن شهدت مدينة إعزاز تفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وهو الحال الذي ينسحب أيضاً إلى جميع مناطق الريف الشمالي لحلب.

ففي 20 آذار الماضي، قتل سائق سيارة وأصيب عنصران من الشرطة العسكرية نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة على حاجز عسكري عند مدخل مدينة الراعي الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي.