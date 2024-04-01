فيديو.. دمار كبير لحق بالمباني المجاورة لقنصلية إيران بدمشق جراء الغارة الإسرائيلية

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أظهرت مقاطع حصلت عليها "العربية" و"الحدث" الدمار الكبير الذي لحق بالمباني المجاورة للقنصلية الإيرانية في دمشق بعد الغارة الإسرائيلية.

صور تظهر الدمار الكبير الذي لحق بالمباني المجاورة للقنصلية الإيرانية في #دمشق بعد الغارة الإسرائيلية#العربية pic.twitter.com/NLk3rq1NsL — العربية (@AlArabiya) April 1, 2024

وأعلن الإعلام الرسمي الإيراني أن قياديا بارزا في الحرس الثوري قُتل في القصف الإسرائيلي على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن "محمد رضا زاهدي، أحد القياديين البارزين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، قتل في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مبنى قنصلية إيران في دمشق.

المرصد السوري: 8 قتلى جراء الغارة الإسرائيلية على ملحق بالسفارة الإيرانية في #دمشق #العربية pic.twitter.com/HWOKSvYhEd — العربية (@AlArabiya) April 1, 2024

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".

وأكد التلفزيون الرسمي السوري تعرض مبنى القنصلية للهجوم.







دمار جراء الغارة الإسرائيلية على دمشق دمار جراء الغارة الإسرائيلية على دمشق دمار جراء الغارة الإسرائيلية على دمشق دمار جراء الغارة الإسرائيلية على دمشق

وأفادت وزارة الدفاع السورية أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق أدت إلى تدمير المبنى بالكامل، وأسفرت عن مقتل واصابة جميع الموجودين داخله.

وأعلنت الوزارة في بيان أن العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله" ومقتل وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال الجثامين وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أن مبنى قريبا من السفارة تعرض للقصف، فيما قالت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية إن القصف استهدف مبنى القنصلية ومقر إقامة السفير.

وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية في سوريا ضد مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني، وكلاهما يدعم حكومة الرئيس بشار الأسد.

وجاءت الغارات الإسرائيلية المكثفة بعد هجوم حركة حماس المتحالفة مع إيران على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.