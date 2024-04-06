المرصد السوري: إطلاق المضادات الجوية تجاه هدفين مشبوهين بريف دمشق

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في دمشق ناتج عن إطلاق الدفاعات الجوية السورية.

وأوضح المرصد السوري أن إطلاق المضادات الجوية كان تجاه هدفين مشبوهين في ريف دمشق.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق، ظهر السبت، وقالت إنه يجري التحقق لمعرفة طبيعة هذه الانفجارات.

كانت إيران قد أعلنت، الاثنين، أن إسرائيل استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في دمشق، وقالت إن السفير وعائلته بخير، لكن المبنى دُمر بالكامل.

وأعلن الحرس الثوري سقوط العميد محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس التابع له في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي، وخمسة من الضباط المرافقين لهما في الهجوم.