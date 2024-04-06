اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تفجيرات في دمشق
أرشيفية
سوريا والأسد

المرصد السوري: إطلاق المضادات الجوية تجاه هدفين مشبوهين بريف دمشق

المرصد السوري: دوي انفجارات في دمشق ناتج عن إطلاق الدفاعات الجوية السورية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في دمشق ناتج عن إطلاق الدفاعات الجوية السورية.

وأوضح المرصد السوري أن إطلاق المضادات الجوية كان تجاه هدفين مشبوهين في ريف دمشق.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق، ظهر السبت، وقالت إنه يجري التحقق لمعرفة طبيعة هذه الانفجارات.

أميركا مستمرة بمحاربة داعش بسوريا.. وقسد تتخوف من تكرار سيناريو أفغانستان أميركا خاص أميركا مستمرة بمحاربة داعش بسوريا.. وقسد تتخوف من تكرار سيناريو أفغانستان

كانت إيران قد أعلنت، الاثنين، أن إسرائيل استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في دمشق، وقالت إن السفير وعائلته بخير، لكن المبنى دُمر بالكامل.

وأعلن الحرس الثوري سقوط العميد محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس التابع له في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي، وخمسة من الضباط المرافقين لهما في الهجوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط