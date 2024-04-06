داعش يقطع طريقاً حيوياً ويهاجم قريتين في بادية دير الزور

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن تنظيم داعش قطع طريقاً حيوياً وهاجم قريتين في بادية دير الزور.

وذكر المرصد أن التنظيم باغت قوات الجيش السوري ومسلحين موالين لها في مناطق مأهولة بالسكان عند الشريط الفاصل بين محافظتي الرقة ودير الزور "وتمكن من تثبيت نقاط له على طريق دير الزور الرقة الحيوي، ومهاجمة قريتين تتبعان لناحية التبني في ريف دير الزور الغربي".

وقال إن عناصر التنظيم تمركزوا في محيط قريتي القصبي والبويطية "وسط مصير مجهول يلاحق" عناصر الجيش السوري "والمسلحين والمتعاونين معه" في النقاط التي هاجمها التنظيم، مشيراً إلى خروج تعزيزات عسكرية من مدينة دير الزور باتجاه ناحية معدان لتعزيز النقاط وفتح الطريق الذي أغلقه التنظيم.

وأوضح المرصد أن القريتين تبعدان نحو ثمانية كيلومترات عن بلدة معدان عتيق، التي تعتبر مركزاً إدارياً لمحافظة الرقة.

واشنطن: 18 قتيلاً و63 معتقلاً من داعش خلال 94 مهمة

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، إنها نفذت 94 مهمة في العراق وسوريا بالتعاون مع شركائها في محاربة تنظيم داعش في الفترة من يناير إلى مارس، أسفرت عن مقتل 18 عنصرا من عناصر التنظيم واعتقال 63 آخرين.

وذكرت القيادة المركزية في بيان عبر منصة (إكس) أنها نفذت 66 عملية في العراق بالتعاون مع قوات الأمن العراقية، أدت إلى مقتل 11 من عناصر التنظيم، واعتقال 36، بينما نفذت 28 عملية في سوريا بالتعاون مع قوّات سوريا الديمقراطية (قسد)، أسفرت عن مقتل سبعة واعتقال 27 آخرين.

وقالت إن ملاحقة نحو 2500 من عناصر التنظيم الفارين في أنحاء العراق وسوريا "مكون مهم جدا في الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش".

أضافت "تتساوى في الأهمية الحيوية الجهود الدولية المستمرة لإعادة توطين أكثر من تسعة آلاف من معتقلي تنظيم داعش المحتجزين في مشآت في سوريا وإعادة توطين وتأهيل وإدماج أكثر من 45 ألف شخص والأسر من مخيمي الهول وروج".