اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
كورونا في سوريا
من مستشفى في سوريا (أرشيفية)

لا مرض جديدا يربك دمشق.. وزارة الصحة السورية تطمئن

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

بعد انتشار أخبار كثيرة تفيد بانتشار مرض غريب في مناطق متفرقة من سوريا، خصوصا في العاصمة دمشق، يرجح أنه أحد متحورات فيروس كورونا المستجد، نفت السلطات الأمر تماماً.

فيديو غضب من سوريا.. ورد رسمي بـ"الإيموجي"😎 سوريا فيديو غضب من سوريا.. ورد رسمي بـ"الإيموجي"😎

فقد أصدرت وزراة الصحة بياناً نفت فيه الأخبار المتداولة بشأن المرض الغريب، مشددة على عدم تسجيل أي حالات وفاة كما تم نشره على موقع فيسبوك مؤخراً.

وأكدت أنها تتابع بشكل يومي التقرير الوبائي الصادر من مديريات الصحة عبر شعب الأمراض السارية والمزمنة والذي يرصد الحالات المرضية المراجعة للمنشآت الصحية الذي يظهر من خلاله معدل انتشار وشدة الأمراض.

وبناء على ما سبق، طمأنت الوزارة بأنه من خلال الترصد والمتابعة لا يوجد ارتفاع بأي حالات مرضية، موضحة أن حالات الإنفلونزا حتى ضمن الحدود الطبيعية.

متابعة أي تغييرات لأي مرض

يذكر أن وزارة الصحة في سوريا كانت أكدت أيضاً على اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في حال أي تغير بالمنحنى الوبائي لأي مرض كان، وزيادة الاستعدادات لتعزيز الاستجابة لأي مستجدات صحية مرتبطة بالأمراض السارية أو غيرها.

كما شددت على حرصها على متابعة كافة المستجدات والتطورات التي تتعلق بالترصد والتقصي الوبائي والتصدي لمكافحة الأمراض وتطوراتها عالمياً.

وأكدت على أن أقسام الإسعاف والطوارئ تتابع العمل في المشافي على مدار الساعة لاستقبال المراجعين وكذلك المراكز الصحية المناوبة بمختلف المحافظات ومنظومة الإسعاف على مستوى البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط