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Rescuers search for survivors under the rubble of a damaged building, after Israeli missiles struck a number of sites in Syria's Homs province, according to state media, in Homs, Syria February 7, 2024. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.
قصف إسرائيلي سابق على سوريا (أرشيفية)
سوريا والأسد

إسرائيل: ضربنا بنية تحتية عسكرية يستخدمها حزب الله في سوريا

الجيش الإسرائيلي قال إنه وجه أيضاً ضربات إلى مواقع مراقبة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

العربية.نت
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استهدف الجيش الإسرائيلي منشآت للجيش السوري، التي بحسب إسرائيل، تستخدمها وحدات مسلحة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، وفقا لبيان أصدره الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء.

وأكد المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي في بيانه، أن المعلومات الاستخباراتية التي تلقاها الجانب الإسرائيلي تشير إلى استخدام قوات "حزب الله" هذه المنشآت.

في الوقت نفسه، حمل الجيش الإسرائيلي دمشق المسؤولية عن جميع أفعال "حزب الله" على الأراضي السورية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "لن نسمح بأي محاولة تهدف لترسيخ وجود حزب الله على الجبهة السورية".

وأوضح البيان أن الجيش وجه أيضاً ضربات إلى مواقع مراقبة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

في وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعا عسكريا سوريا ردا على إطلاق صواريخ على هضبة الجولان.

من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى ضربتين إسرائيليتين وقعتا مساء الاثنين وصباح الثلاثاء.

وقال المرصد إن "غارات جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم (الثلاثاء) منطقة محجة بريف درعا الشمالي".

وبحسب المرصد فإن القصف طال "مستودعات تابعة للنظام يوجد فيها سلاح وذخائر له وللميليشيات الإيرانية، الأمر الذي أدى إلى تدمير أسلحة من دون معلومات عن خسائر بشرية".

ومساء الاثنين، قصفت إسرائيل، وفق المرصد، موقعا عسكريا في جنوب سوريا "ردا على إطلاق مجموعات تدعمها إيران وحزب الله اللبناني صواريخ انطلاقا من الأراضي السورية باتجاه الجولان السوري المحتل".

إسرائيل تتوقع الرد الإيراني بعد 12 أبريل

إسرائيل تقصف مخازن أسلحة للجيش السوري والميليشيات الموالية لإيران سوريا الشرق الأوسط إسرائيل تقصف مخازن أسلحة للجيش السوري والميليشيات الموالية لإيران

من جانب آخ،ر رأى مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إيران قد تضرب الجانب الإسرائيلي بعد 12 أبريل رداً على ضرب قنصليتها بدمشق، وفقاً لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقاً لهذه التوقعات، تعتقد إسرائيل أن طهران لن تتخذ خطوات انتقامية على قصف قنصليتها في دمشق حتى نهاية عطلة عيد الفطر التي ستنتهي في 12 أبريل.

وبحسب الصحيفة، ترى إسرائيل أيضاً أن الضربة الإيرانية المحتملة سوف تستهدف منشآت عسكرية أو استراتيجية، بدلاً من البنية التحتية المدنية.

وأكدت أن الجانب الإسرائيلي يستعد لأي هجوم محتمل من إيران وأتباعها في المنطقة.

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