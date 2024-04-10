ذبحاً بالسكاكين.. مقتل 8 سوريين يعملون مع الحرس الثوري

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قُتل ثمانية مقاتلين سوريين يعملون تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، في هجوم بالسكاكين على موقع لهم في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بمقتل "8 عناصر من الحرس الثوري السوري العامل تحت قيادة ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، إثر هجوم مسلحين مجهولين على مقر لهم في محيط مدينة الميادين شرقي دير الزور، حيث جرى قتلهم داخل المقر ذبحاً بالسكاكين".

وأشار إلى أن الهجوم هو الثاني من نوعه في أقل من 48 ساعة في المنطقة نفسها.

وتتقاسم السيطرة على محافظة دير الزور قوات ذات قيادة كردية تدعمها الولايات المتحدة إلى الشرق من نهر الفرات، وقوات للحكومة السورية مدعومة من إيران وحلفائها إلى الغرب منه، في حين ما زال ينشط في المحافظة تنظيم داعش.

وأشار المرصد إلى أن "3 عناصر سوريين يعملون ضمن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، قتلوا رمياً بالرصاص على يد مسلحين اقتحموا نقطة عسكرية على أطراف مدينة الميادين من جهة البادية".

وتساند مجموعات مدعومة من إيران قوات الرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011.

وينتشر في محافظة دير الزور آلاف من المقاتلين الموالين لإيران، وفق المرصد.

وعلى الرغم من هزيمته ميدانياً في سوريا في العام 2019، ما زال تنظيم داعش قادراً على شن هجمات، خصوصاً في البادية السورية المترامية الأطراف والممتدة من ضواحي دمشق إلى الحدود العراقية.

والمنطقة الحدودية هي جزء أساسي من الطريق الذي تستخدمه مجموعات مسلّحة موالية لإيران لنقل مقاتلين وأسلحة وحتى سلع استهلاكية بين العراق وسوريا.