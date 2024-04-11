روسيا تقيم نقطتي مراقبة جديدتين على الحدود مع الجولان

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ثبتت القوات الروسية نقطتي مراقبة جديدتين على الحدود مع الجولان السوري، وتمركزت في موقع عسكري للجيش السوري بتل مسحرة، والنقطة الثانية في تل الكرم الواقع غربي بلدة جبا في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة.

وبذلك يرتفع عدد النقاط الروسية قرب الحدود مع الجولان إلى 14 نقطة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك ضمن إطار خفض وتيرة التوترات في المنطقة، بين المجموعات العاملة مع حزب الله اللبناني وإسرائيل.

هجمات إسرائيلية

يذكر أن إسرائيل هاجمت 79 مرة، الأراضي السورية منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، 65 منها على المنطقة الجنوبية بسوريا في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء فقط، و14 هجوما فقط على بقية مناطق سورية.

وأقدمت القوات الروسية في 3 أبريل/نيسان الجاري، على تثبيت نقطة مراقبة في منطقة السهول الغربية التابعة لبلدة المعلقة بريف القنيطرة الغربية، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وفي 20 مارس/آذار الفائت، ثبتت القوات الروسية نقطة مراقبة، في منطقة السهول الغربية التابعة لبلدة بئر العجم بريف القنيطرة الغربي، قرب الحدود مع الجولان.