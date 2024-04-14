أصوات لا توصف.. اعتراض صواريخ في سوريا ولبنان

دقيقتان للقراءة

لا يزال التوتر سيد الموقف إثر إطلاق إيران مسيرات وصواريخ على قلب إسرائيل اليوم الأحد.

أصوات قوية

فقد أعلنت وزارة الإعلام السورية السبت في بيان مقتضب، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في محيط مطار دمشق الدولي وأسقطت بعضها.

كذلك أكدت وسائل إعلام محلية اعتراض صواريخ في الأجواء اللبنانية.

في حين أفاد شهود عيان من قلب العاصمة السورية دمشق، أن أصوات القصف المسموعة قوية جداً، ولم تعرف من قبل.

أتى ذلك بينما أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم السبت إطلاق العشرات من صواريخ الكاتيوشا على مقر للدفاع الجوي في ثكنة إسرائيلية بالجولان.

إثر ذلك، طالب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد سكان شمال الجولان ومدينتي ديمونة وإيلات البقاء في مكان آمن حتى إشعار آخر.

سوريا ترفع حالة الطوارئ حول قواعدها العسكرية

وقال أدرعي عبر منصة (إكس) "بناء على تقييم الوضع، يُطلب من سكان شمال هضبة الجولان ومنطقة نفاطيم في النقب ومدينتيْ ديمونة وإيلات البقاء حتى إشعار آخر قرب مكان آمن يمكن الوصول اليه في الوقت المطلوب".

صواريخ ومسيرات

يشار إلى أن إيران بدأت اليوم عمليات واسعة ضد أهداف إسرائيلية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، ردا على الهجوم الذي استهدف سفارتها في العاصمة السورية دمشق قبل أيام، وفق بيان للحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الحرس أن رده على أفعال إسرائيل بدأ اليوم، عبر قصف بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، انطلق من قلب الأراضي الإيرانية.

وأضاف أن هذا الهجوم جاء رداً على ما فعلته إسرائيل من استهداف القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق والذي راح ضحيته عسكريين إيرانيين.