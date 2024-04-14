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FILE - Migrants from Syria walk towards a refugee camp at Kokkinotrimithia, outside of the capital Nicosia, Sunday, Sept. 10, 2017, in the eastern Mediterranean island of Cyprus. The president of Cyprus Nikos Christodoulides said on Tuesday, April 2, 2024, he has personally asked the head of the European Union's executive arm to intercede with Lebanese authorities so that they could put a stop to boat loads of Syrian refugees from heading to the east Mediterranean island nation. (AP Photo/Petros Karadjias, File)
مهاجرون سوريون في قبرص (أرشيفية)
أزمة المهاجرين

قبرص تعلق طلبات اللجوء السورية مع زيادة عدد المهاجرين

وصل أكثر من 1000 شخص إلى قبرص على متن قوارب قادمة من لبنان منذ بداية أبريل

العربية.نت
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قالت السلطات في قبرص، اليوم الأحد، إنها علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد زيادة حادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين هذا الشهر.

ووصل أكثر من ألف شخص إلى قبرص على متن قوارب قادمة من لبنان منذ بداية أبريل/نيسان وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الأمر نيقوسيا إلى دعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة لبنان، وإعادة النظر في وضع سوريا التي مزقتها الحرب.

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وقال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، للصحافيين "هذا إجراء طارئ، وهو قرار صعب لحماية مصالح قبرص".

وتقع قبرص في الطرف الشرقي للاتحاد الأوروبي وهي أقرب دول التكتل للشرق الأوسط وتبعد نحو 160 كيلومتراً إلى الغرب من شواطئ لبنان أو سوريا. وسجلت وصول أكثر من ألف مهاجر عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنةً مع 78 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.

ومن الناحية العملية، يعني هذا الإجراء أن طالبي اللجوء سيقتصر‭‭ ‬‬ وجودهم في مخيمين للاستقبال يوفران الطعام والمأوى، من دون أي فائدة أخرى. وقالت مصادر حكومية إن أولئك الذين يختارون مغادرة المركزين سيفقدون تلقائيا أي نوع من المزايا ولن يُسمح لهم بالعمل.

وزار خريستودوليدس لبنان الأسبوع الماضي، ويجري اتصالات مع المفوضية الأوروبية حول كيفية مساعدة بروكسل لبيروت في وقف هذه التدفقات. ويستضيف لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

من زيارة خريستودوليدس للبنان
من زيارة خريستودوليدس للبنان
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