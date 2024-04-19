اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الجيش السوري (أرشيفية- أسوشييتد برس)
الجيش السوري (أرشيفية- أسوشييتد برس)

ضربات إسرائيلية تستهدف موقعا عسكريا في جنوب سوريا

المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء

العربية.نت، ووكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

استهدفت ضربات إسرائيلية موقعا للجيش السوري في جنوب سوريا، فجر الجمعة، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما شنّت إسرائيل هجوما على إيران وفق وسائل إعلام أميركية.

وأفاد المرصد أن "الضربات وقعت في المنطقة الواقعة بين السويداء ودرعا، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بدون أي صواريخ للدفاع الجوي"، مضيفا أن "المنطقة واقعة بين إزرع وقرفا التي توجد فيها كتيبة رادار".

وقبل ذلك أكد نشطاء سوريون استهداف ضربات مواقع للجيش السوري في السويداء بجنوب البلاد، اليوم الجمعة.

وأكد ريان معروف، مسؤول تحرير موقع "السويداء 24" الذي يغطي أنباء من محافظة السويداء، وقوع "قصف على كتيبة رادار تابعة للجيش السوري".

وأكد الموقع أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء.

إسرائيل ضربت إيران وأميركا لم تشارك.. مسؤول يؤكد إيران الشرق الأوسط إسرائيل ضربت إيران وأميركا لم تشارك.. مسؤول يؤكد

ونقل الموقع عن مصادر إعلامية أن غارة جوية استهدفت كتيبة الرادار التابعة للجيش السوري بين منطقتي قرفا وإزرع في ريف درعا الشرقي، مما أدى لخسائر مادية.

ولم يتم تأكيد قصف مطار الثعلة العسكري في الريف الغربي لمحافظة السويداء، رغم سماع دوي انفجارات في المنطقة، بحسب السويداء 24.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع غارات بمسيرات استهدفت مواقع إيرانية في أصفهان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط