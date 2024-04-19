ضربات إسرائيلية تستهدف موقعا عسكريا في جنوب سوريا

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استهدفت ضربات إسرائيلية موقعا للجيش السوري في جنوب سوريا، فجر الجمعة، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما شنّت إسرائيل هجوما على إيران وفق وسائل إعلام أميركية.

وأفاد المرصد أن "الضربات وقعت في المنطقة الواقعة بين السويداء ودرعا، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بدون أي صواريخ للدفاع الجوي"، مضيفا أن "المنطقة واقعة بين إزرع وقرفا التي توجد فيها كتيبة رادار".

وقبل ذلك أكد نشطاء سوريون استهداف ضربات مواقع للجيش السوري في السويداء بجنوب البلاد، اليوم الجمعة.

وأكد ريان معروف، مسؤول تحرير موقع "السويداء 24" الذي يغطي أنباء من محافظة السويداء، وقوع "قصف على كتيبة رادار تابعة للجيش السوري".

وأكد الموقع أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء.

ونقل الموقع عن مصادر إعلامية أن غارة جوية استهدفت كتيبة الرادار التابعة للجيش السوري بين منطقتي قرفا وإزرع في ريف درعا الشرقي، مما أدى لخسائر مادية.

ولم يتم تأكيد قصف مطار الثعلة العسكري في الريف الغربي لمحافظة السويداء، رغم سماع دوي انفجارات في المنطقة، بحسب السويداء 24.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع غارات بمسيرات استهدفت مواقع إيرانية في أصفهان.