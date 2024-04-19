مقتل 20 عنصرا من قوات النظام السوري وموالين بهجومين لداعش

1 دقيقة للقراءة

قَتل تنظيم داعش 20 جنديا ومقاتلا في قوّات موالية للنظام السوري خلال هجومين في مناطق خاضعة لسيطرة دمشق، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وأفاد المرصد بـ"مقتل 16 عنصرا من قوّات النظام وفصائل موالية لها جرّاء هجوم نفّذته خلايا تابعة لتنظيم داعش، استهدف حافلة نقل عسكريّة في ريف حمص الشرقي".

وبين القتلى تسعة مقاتلين من "لواء القدس"، وهو فصيل يضمّ مقاتلين فلسطينيين موالين لدمشق، ويتلقّى خلال السنوات الأخيرة دعما روسيًّا، حسب المرصد.

كذلك، قُتل "أربعة عناصر من قوّات النظام في هجوم آخَر للتنظيم على مقرّ عسكري في ريف البوكمال" في شرق سوريا، وفق المرصد.

في أواخر آذار/مارس، قتل داعش ثمانية جنود سوريين بعد وقوعهم في مكمن في الصحراء، استنادا إلى المرصد.

منذ بداية العام، أحصى المرصد مقتل أكثر من 200 جندي من قوّات النظام، ومقاتلين موالين لها أو لإيران، في كمائن وهجمات متفرّقة شنّها التنظيم المتطرّف في الصحراء السوريّة الممتدّة ضمن محافظات دير الزور وحمص والرقة وحماة وحلب.

وأسفرت الهجمات أيضا عن مقتل 37 مدنيا على الأقلّ خلال الفترة نفسها، في حين قتلت قوّات النظام والمجموعات الموالية لها 24 جهاديا، حسب المرصد.

وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في العراق وسوريا، مُني تنظيم داعش بهزائم متتالية. وأعلنت قوّات سوريا الديمقراطيّة في آذار/مارس 2019 هزيمته إثر معارك استمرّت بضعة أشهر.