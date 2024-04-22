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قاعدة أميركية في سوريا
قاعدة أميركية في سوريا

من العراق.. إطلاق 5 صواريخ صوب قاعدة أميركية بسوريا

دبي - العربية.نت
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كشف مصدران أمنيان عراقيان أن خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا مساء الأحد، بحسب رويترز.

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وهذا أول هجوم على القوات الأميركية منذ أوائل فبراير/شباط عندما أوقفت الجماعات المدعومة من إيران في العراق هجماتها على العسكريين الأميركيين.

وقال مصدران أمنيان وضابط كبير بالجيش إن منصة إطلاق صواريخ مثبتة على ظهر شاحنة صغيرة كانت متوقفة في بلدة زمار على الحدود مع سوريا.

شاحنة تحمل الصواريخ

وأفاد المسؤول العسكري بأن الشاحنة اشتعلت فيها النيران نتيجة انفجار صواريخ لم تطلق فيما كانت فيه طائرات حربية تحلق في السماء.

وأضاف المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر "لا نستطيع الجزم بأن الشاحنة قد تم قصفها من قبل الطائرات الأميركية ما لم نحقق في الحادث".

"عناصر خارجة عن القانون"

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إنها شرعت في عملية بحث واسعة عن "عناصر خارجة عن القانون" استهدفت مساء اليوم الأحد قاعدة للتحالف الدولي في عمق سوريا بعدد من الصواريخ.

وأضافت على منصة إكس أن قواتها الأمنية غرب محافظة نينوى قرب الحدود السورية "عثرت على السيارة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها، ومازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين لتقديم للعدالة لينالوا جزاءهم".

فيما لم يحدد البيان القاعدة المعنية.

جاء الهجوم بعد يوم واحد من انفجار ضخم في معسكر كالسو بالعراق في وقت مبكر من أمس السبت أدى إلى مقتل منتسب بالحشد الشعبي. وقال رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي إن السبب وراء الانفجار هو اعتداء، بينما قال الجيش إنه يحقق في الأمر مشيرا إلى عدم وجود أي مقاتلات في السماء في ذلك الوقت.

جماعات متحالفة مع إيران

يذكر أن قوات التحالف واجهت هجمات متزايدة من الجماعات المتحالفة مع إيران في سوريا والعراق منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حتى فبراير الماضي عندما اوقفت الجماعات هجماتها.

وقُتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم آخر بطائرة مسيرة على موقع حدودي في الأردن في فبراير، وتم توجيه الاتهام فيه لجماعات متحالفة مع إيران.

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