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الرئيس السوري بشار الأسد (أ ف ب)
الرئيس السوري بشار الأسد (أ ف ب)

الأسد: نلتقي مع أميركا بين الحين والآخر دون الوصول إلى شيء

دبي - العربية.نت
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كشف الرئيس السوري بشار الأسد أن لقاءات تجري بين الحين والآخر بين بلاده والولايات المتحدة دون الوصول إلى شيء.

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وأضاف الأسد خلال "حوار سياسي فكري مع وزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا" أمس الأحد، أن "علينا أن نحاول حتى عندما نعرف أنه لن يكون هناك نتيجة، فالسياسة هي فن الممكن".

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كما قال "أميركا تحتل حاليا جزءا من أراضينا ولكننا نلتقي معهم بين الحين والآخر مع أن هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية.

"الأمل موجود بالحوار مع الغرب"

وردا على سؤال حول ما إذا هناك فرصة ولو بعيدة المدى لإعادة الحوار مع الغرب قال الأسد "الأمل موجود دوماً، حتى عندما نعرف بأنه لن يكون هناك نتيجة علينا أن نحاول".

وأضاف "علينا أن نعمل معهم بغض النظر عن رأينا السيئ بهم ونشرح لهم أننا لن نتنازل عن حقوقنا، وسنتعاون معهم فقط على أسس المساواة. أميركا حالياً بشكل غير شرعي تحتل جزءاً من أراضينا وتمول الإرهاب وتدعم إسرائيل التي أيضاً تحتل أراضينا، ولكننا نلتقي معهم بين الحين والآخر، مع أن هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء، ولكن كل شيء سيتغير".

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