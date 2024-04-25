قلصت مواقعها جنوب سوريا.. هل تسحب إيران مزيدا من قواتها؟

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أرغمت الضربات الإسرائيلية على سوريا والتي تستهدف بالدرجة الأولى مواقع فصائل موالية لإيران ومدعومة منها، على تقليص وجودها على الأراضي السورية حيث تتواجد في مناطق مختلفة تقع على الحدود مع إسرائيل والأردن.

فهل ترغم تلك الغارات الإسرائيلية التي ازدادت كثافة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة الجانب الإيراني على سحب المزيد من قواته؟

في السياق، اعتبر باحث أميركي نقل إيران عدداً من قياديها العسكريين من الجنوب السوري، مجرد "إعادة تموضع" وليس انسحاباً أو تقليلاً لعدد القوات الإيرانية البرّية.

وقال نيكولاس هيراس كبير الباحثين الأمنيين في معهد “نيولاينز” الأميركي نيكولاس لـ "العربية.نت" اليوم الخميس إن إخلاء القوات الإيرانية منطقة الجنوب السوري وانسحابها من مواقع في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة خلال الأسابيع الماضية يعني أن "الحرس الثوري يعيد تموضع وجوده المباشر في سوريا جرّاء ضغوطٍ إقليمية وضرباتٍ إسرائيلية ضده في سوريا".

كما رأى أنه "من المحتمل أن يتراجع وجود الحرس الثوري في سوريا، بحيث يقلل عدد قواته، لكن سيكون لديه بدائل لملء هذا الفراغ"، على حدّ تعبّيره.

مقاتلون عراقيون

وكشف الخبير الأميركي أن "الحرس الثوري سيستخدم على الأرجح بدلاً من عناصره التي سحبها مقاتلين عراقيين ذوي خبرة تجنباً لخسارة المزيد من ضباطه الذين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية الأخيرة بالداخل السوري".

ويتفق مدير مركز الدراسات الإيرانية الأكاديمي نبيل العتوم مع الخبير الأميركي حول وصف إخلاء القوات الإيرانية لمناطق جنوب سوريا بـ "إعادة تموضع"، على حدّ تعبّيرهما.

وقال العتوم لـ"العربية.نت" إن "للإيرانيين هدف آخر من تسريبات إعادة التموضع، فقد أعلنت طهران في السابق أنها سحبت مستشاريها المهمين من سوريا لكن الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية أثبتت عكس ذلك بعد مقتل قياديين من الصف الأول في الحرس الثوري، وهذا يعني أن أنباء الانسحاب أو التراجع الإيراني من بعض المناطق السورية هدفه تضليل الرأي العام لأن الإيرانيين يدركون أنهم لا يستطيعون سحب قادتهم أو عناصر ميليشياتهم".

إعادة انتشار

كما أضاف أن "إيران تعتبر أن نفوذها ووجودها العسكري في سوريا عامل استراتيجي ونقطة استراتيجية مهمة لأنه يمثل نقطة الالتقاء لمشروعها واستمرار خطوط الإمداد العسكري واللوجستي والاستخباري عبر ما يسمى برحلة العبور إلى المتوسط التي تمتد من إيران إلى العراق ثم سوريا ولبنان"

وقال: "لذلك أعتقد أن ما يحصل عبارة عن إعادة انتشار ليس إلّا".

إلى ذلك، شدد على أن طهران "تعتبر سوريا خط أمامي وساحة مهمة للدفاع عن مجالها الحيوي وتستخدمها لابتزاز الولايات المتحدة وساحة لتبادل الرسائل مع الخصوم كالجانب الإسرائيلي، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية وأيضاً فيما يتعلق بتسهيل مهمتها في وضع هذا الملف على الطاولة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في المباحثات النووية، وهذا كله يعني أنها لن تنسحب من سوريا".

يشار إلى أن إيران تعد من أحد أبرز داعمي الرئيس بشار الأسد، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، منذ اندلاع الحرب السورية قبل أكثر من 12 عاماً.

وينتشر حوالي ثلاثة آلاف مقاتل ومستشار عسكري من الحرس الثوري في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

لكن طهران تتحدّث فقط عن مستشارين يعاونون القوات الحكومية في مناطق تقع على الحدود مع العراق والأردن ولبنان وإسرائيل.