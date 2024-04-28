لأول مرة منذ 2011.. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق

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وصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، إلى دمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول بحريني رفيع منذ 2011.

وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد التقى الزياني في مبنى وزارة الخارجية بدمشق.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد تسلّم في آواخر مارس/آذار الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في 16 مايو في العاصمة البحرينية المنامة.

وكان الأسد قد شارك العام الماضي في قمة جامعة الدول العربية التي أقيمت في جدّة، وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاماً من القطيعة وتجميد الجامعة لعضوية سوريا بسبب الحرب.