لأول مرة منذ 2011.. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد التقى عبد اللطيف بن راشد الزياني في مبنى وزارة الخارجية بدمشق
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، إلى دمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول بحريني رفيع منذ 2011.
وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد التقى الزياني في مبنى وزارة الخارجية بدمشق.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد تسلّم في آواخر مارس/آذار الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في 16 مايو في العاصمة البحرينية المنامة.
وكان الأسد قد شارك العام الماضي في قمة جامعة الدول العربية التي أقيمت في جدّة، وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاماً من القطيعة وتجميد الجامعة لعضوية سوريا بسبب الحرب.
-
من ماني وميلنر إلى كلوب.. صلاح يواصل صراعاته في ليفربوليبدو أن النجم المصري محمد صلاح يعيش أيامه الأخيرة في ليفربول، بعدما دخل في اشتباك ... رياضة
-
أكثر من 100 منظمة مسرحية غير ربحية في السعوديةهيئة المسرح والفنون الأدائية عملت على عدة مبادرات لزيادة المحتوى المحلي السعودية
-
بوريل يحذر: بوادر الحرب العالمية عادت من جديدقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: أوروبا أضعفت نفسها بعدم تنويع مصادر ... العرب والعالم