إسرائيل تقصف درعا رداً على صواريخ من الجولان

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ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد أن إسرائيل قصفت ثلاثة مواقع بريف درعا الغربي.

صواريخ على الجولان

وأضاف أن إسرائيل أطلقت ما لا يقل عن أربعة صواريخ على مواقع في محيط تل الجابية وتل الجموع وتل عشترا.

كما أشار المرصد إلى أن الاستهداف الإسرائيلي جاء ردا على إطلاق مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني ثلاثة صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

في حين أن هذه ليست المرة الأولى، فمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذّ "حزب الله" اللبناني عدة هجمات استهدف بها مقرات عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري بعشرات الصواريخ.

"توحيد الساحات"

ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر يوم السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، أعلنت العديد من الفصائل المسلحة والميليشيات التي تدور في فلك إيران اصطفافها ضمن ما أطلق عليه "وحدة الساحات" في إشارة إلى تنفيذ هجمات من قبل تلك المجموعات سواء في اليمن حيث الحوثيين أو حزب الله في لبنان، وفصائل مسلحة بالعراق وسوريا ضد إسرائيل، دعماً لحماس.

فقد شهد الجنوب اللبناني منذ الأيام الأولى للحرب ولا يزال مواجهات شبه يومية بين إسرائيل وحزب الله.

كذلك، نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم ضد سفن شحن تجارية بالبحر الأحمر، ما أدى إلى عرقلة الملاحة في هذا الممر البحري الهام دولياً.

كما شنت الفصائل العراقية عدة هجمات ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في البلاد خلال الأشهر الماضية قبل أن تتوقف منذ فبراير ومن ثم تستأنف ثانية قبل نحو أسبوعين.

وأطلقت أيضا بعض الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل.